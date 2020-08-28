فك المقاولون العرب عقدته أمام الزمالك في الدوري، بعدما حقق الفوز على الفريق الأبيض بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

واستعاد المقاولون نغمة الانتصارات أمام الزمالك في الدوري، بعد غياب 18 عاما، حيث كان آخر فوزا لذئاب الجبل على الأبيض بالمسابقة في 20 أبريل 2002، وانتصر حينها بنفس النتيجة 2-1.

والتقى المقاولون العرب والزمالك الدوري منذ ذلك الحين في 17 مباراة، حقق الأبيض الفوز في 15 لقاء، وتعادلا في مواجهتين.

وبلغ إجمالي عدد مواجهات الفريقين في الدوري 74 مرة، حقق الأبيض الفوز في 48 مباراة، وتعادلا 18، وفاز ذئاب الجبل 8 مرات من بينها مواجهة اليوم، وأحرز لاعبو القلعة البيضاء 109 أهداف، فيما سجل المقاولون 47 هدفا.

من جانبه أنهى المغربي، أشرف بن شرقي، مهاجم الزمالك، صيامه عن التهديف في الدوري، بعدما وقع على هدف الزمالك الوحيد في مباراة اليوم.

وسجل بن شرقي هدف التعادل للزمالك مع المقاولون في الدقيقة 73، عبر تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمود أبو السعود

وأحرز المغربي بذلك ثاني أهدافه في الدوري المصري، لكنه جاء بعد غياب طويل، استمر 10 أشهر كاملة، إذ سجل بن شرقي هدفه الأول بالمسابقة أمام إف سي مصر، يوم 6 أكتوبر الماضي.

بهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 40، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثالث بفارق الأهداف، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني.