تبادل الاتهامات بين الصحفيين والشرطة في هونج كونج بشأن اشتباك في 2019

يتبادل الصحفيون والشرطة الاتهامات في هونج كونج بشأن تفاصيل حادثة عام 2019 التي ازدادت أهميتها خلال الأسبوع الجاري، منذ استخدامها كمبرر لاعتقال ناشط بارز مؤيد للاستقلال عن الصين.



واشتبكت جماعات مؤيدة للصين مع جماعات مؤيدة للاستقلال في محطة قطار يوين لونج في 21 يوليو 2019، وأظهرت لقطات متظاهرين يدافعون عن أنفسهم بالمظلات.



وزعم كبير مفتشي الشرطة تشان تين تشو أمس الأول الأربعاء، أن قرار أحد المراسلين ببث الحادث مباشرة كان من جانب واحد، وتساءل عن سبب عدم استيضاح الصحفيين بشأن الأسلحة التي حملها المتظاهرون في التجمعات الجماهيرية في نفس اليوم.



لكن كريس يونج، رئيس جمعية هونج كونج للصحافة، قال لقناة "آر تي إتش كيه" المحلية اليوم الجمعة إن تشكيك الشرطة في مهنية الصحفيين ونزاهتهم في مؤتمر إعلامي أمر غير عادل، لأن هذا قد يؤثر على الرأي العام بشأن وسائل الإعلام.