أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتخذ خطوات جادة للقضاء على مشكلة الكلاب الضالة من خلال إجراء عمليات تعقيم لإيقاف التناسل بالاستعانة بصيادين كلاب متخصصين، وإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، إنه جرى الانتهاء من إجراء 95 عملية جراحية لتعقيم الكلاب الضالة بمدينة شرم الشيخ، بينهم 88 عملية للإناث، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتعقيمهم ضد السعار ووضع علامة بالأذن، لبيان حالة الكلب بأنه آمن، وذلك عن طريق أطباء بيطريين بالمحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار تلك العمليات بجميع مدن المحافظة، لمنع قتل الكلاب خاصة بالمدن السياحية للحفاظ على المظهر الحضاري أمام دول العالم.

وأشار إلى أنه جاري دراسة تخصيص مكان بالمحافظة لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، للمساهمة في إيواء هذه الكلاب و إجراء تلك العمليات وفقًا للمعاير الدولية، بشرط أن تكون هذه الجمعية غير هادفة للربح.