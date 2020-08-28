البعثات الدبلوماسية في زيمبابوي تحذر من استخدام كورونا لتقييد الحريات

حثت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والألمانية، وغيرها من الدول في زيمبابوي، حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا، بعدم استخدام جائحة كورونا كذريعة لكبح الحقوق المدنية.



وجاء في بيان مشترك نشرته البعثات الدبلوماسية اليوم الجمعة: "يجب ألا يستخدم كوفيد-19 كعذر لتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، كما أن حرية الصحافة والرأي والتعبير والتجمع حقوق إنسان معترف بها عالميا ويكفلها الدستور الزيمبابوي".



وجاء في البيان: "تقع على الحكومة مسؤولية التقصي ومحاكمة هؤلاء المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان".



ويأتي البيان الصادر عن رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية والبولندية والبريطانية والأمريكية والكندية والنرويجية والهولندية بعد عامين من تنصيب منانجاجوا وهي مناسبة مفعمة بالأمل بعد الإطاحة بالزعيم روبرت موجابي الذي تقلد سدة الحكم لفترة طويلة.



ورفض تافادزوا موجوادي، المتحدث باسم حزب زانو بي إف الحاكم، البيان ووصفه بأنه "قمامة".



وقال: "إنه هراء فحسب. مجرد قمامة. ولولا العقوبات التي تفرضها تلك الدول لكانت زيمبابوي مزدهرة حاليا".