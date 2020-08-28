 ماكرون يطالب بتعاون أوروبي أوسع حول إجراءات حظر السفر بسبب كورونا - بوابة الشروق
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ماكرون يطالب بتعاون أوروبي أوسع حول إجراءات حظر السفر بسبب كورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 11:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 11:52 ص

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون يطالب بتعاون أوروبي أوسع حول إجراءات حظر السفر بسبب كورونا.


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