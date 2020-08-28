تركيا :تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستان شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد إرهابيين اثنين، من حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الانفصالي بغارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مقاتلاتها نفذت غارة جوية بمنطقتي "زاب" و"هاكورك"، حيدت فيها إرهابيين كانا يستعدان لشن عملية إرهابية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأكدت أن القوات التركية ستواصل عملياتها بالمنطقة حتى تحييد آخر إرهابي.

تأتي الغارة بعد استدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي "على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية"، ومنها قصف بطائرة مسيرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق تسبب بمقتل ضابطين وجندي في الحادي عشر من الشهر الجاري .