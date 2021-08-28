جونسون وميركل يعتزمان العمل للحيلوية دون وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم السبت إلى بذل الجهود الدولية للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان.

وأظهر بيان للحكومة في لندن التزام الطرفين بالتعاون من أجل تنفيذ خارطة الطريق للتعامل مع الحكومة المستقبلية في كابول التي نوقشت في اجتماع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشدد جونسون على أن أي اعتراف أو تعاون مع طالبان يجب أن يكون مشروطا بضمان سلوك آمن لمن يريد مغادرة البلاد واحترام حقوق الإنسان.

وبينما انتهت مهمة الإنقاذ الألمانية في أفغانستان أمس الجمعة، أقلعت آخر رحلة إجلاء بريطانية من كابول اليوم السبت.

ووفقا لبيانات الحكومة البريطانية فقد أخرج البريطانيون ما يقرب من 15 ألف شخص من البلاد منذ 13 آب/ أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يغادر ما يقرب من ألف جندي بريطاني منتشرين هناك البلاد نهاية الأسبوع.

وتقدر الحكومة البريطانية أن 1100 أفغاني وما يصل إلى 150 مواطنا بريطانيا سيبقون في أفغانستان.