المستشار النمساوي في سبيله لفترة جديدة لرئاسة حزب الشعب المحافظ

يتجه المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، اليوم السبت، إلى فترة جديدة على رأس حزب الشعب النمساوي المحافظ، مع تبني سياسة مشددة تجاه الهجرة.

وخلال المؤتمر العام للحزب، المقرر أن يُعقد في مدينة في سانكت بولتن بولاية النمسا السفلى، سيكون كورتس هو المرشح الوحيد وبلا منازع لشغل هذا المنصب مجددا.

وتم انتخاب كورتس لأول مرة زعيما لحزبه في عام 2017 بنسبة 98.7% من أصوات المندوبين.

وفاز كورتس، الذي أتم الخامسة والثلاثين من عمره أمس الجمعة، في الانتخابات البرلمانية مرتين بموقفه المناهض للهجرة.

ومن المقرر أن يصوت المؤتمر العام للحزب اليوم ليس فقط على كورتس، ولكن أيضا على اقتراح بضرورة ربط المزايا الاجتماعية للمهاجرين بالاندماج الناجح. بالإضافة إلى ذلك، يخطط مندوبو الحزب، البالغ عددهم حوالي 1000 مندوب، للمطالبة بضوابط أكثر صرامة ضد المنظمات الإسلامية السياسية.

وأدى موقف الحزب بشأن الهجرة، ورفضه قبول لاجئين أفغان، إلى زيادة التوترات مع حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم.