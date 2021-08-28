 باكستان: لا ندعم أي طرف في أفغانستان - بوابة الشروق
السبت 28 أغسطس 2021 6:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

باكستان: لا ندعم أي طرف في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 4:40 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 4:40 م

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم السبت، أن باكستان لا تدعم أي طرف في أفغانستان وليست لديها أي جهة مفضلة في أفغانستان.
وأدان باجوا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول الدولي وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأشار إلى أن باكستان تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا مواصلة البلاد المساعدة الخاصة في عمليات الإجلاء من كابول.
وفي سياق منفصل، أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بمساعدة الحكومة الباكستانية في عملية الإجلاء من أفغانستان، وقال إن "باكستان يجب أن تكون جزءًا من الحل الدائم للصراع في أفغانستان".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك