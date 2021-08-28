ماكرون: مؤتمر قمة بغداد مهم وبمثابة جسر لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة في افتتاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت، إن "العراقيين قاتلوا الإرهاب قبل كل شيء، ونحن هنا إلى جانبكم في التعاون لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة للعراق".

وأضاف ماكرون أن "هذا المؤتمر مهم وهو بمثابة جسر لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، ومواجهات الاحتكاك الطائفي والعرقي وتحقيق الأمن الاقتصادي".

وقال إن العراق يجب أن يلعب دوره كاملا في الحفاظ على السلم والاستقرار من خلال التنسيق مع دول المنطقة، وتجاوز الخلافات من خلال العمل على محاربة الإرهاب.

وأضاف أن "كل من يقاتل الإرهاب هو شقيقنا ونؤكد استمرار دعم فرنسا للعراق وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتطوير الجوانب الاقتصادية والبنى التحتية، ونحن مستعدون من ناحية التمويل وإقناع المجتمع الدولي للمساهمة في ذلك وشرف كبير لفرنسا المشاركة في هذا المؤتمر وسنكون شريكا للجميع لبناء دروب للتعاون".

وتابع: "واجبنا أن نكون معكم ونتشرف بحضور هذا المؤتمر وفتح الأبواب أمام الشباب لمواجهة الصراعات، وبناء أسلوب عمل جديد وأن هذا المؤتمر هو ثمرة نقاشات مع العراق".

وقال: "علينا إطلاق مشاريع كبرى في العراق وأن نقف إلى جانبه".