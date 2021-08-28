قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن متحور دلتا لا يؤدي إلى أعراض شديدة أو مخاطر صحية ناتجة عن الإصابة به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن ما يُميز هذا المتحور هو قدرته على الاتشار سريعًا عن فيروس كورونا الأصلي، وأن علاماته المرضية بسيطة، تشمل صداعًا واحتقانًا في الحلق وسيلان في الأنف.

وأشار إلى كل اللقاحات الموجودة والحاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية تمثّل الأمل والقادرة على التحصين ضد الإصابة، وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأوضح أن الدول التي ينشط فيها الفيروس، تشهد إصابات لغير الحاصلين على اللقاح، مشددًا على ضرورة توسيع دائرة أعداد الحاصلين على اللقاح بما يُشكل تحصينًا مجتمعيًّا ومناعة مجتمعية.

وأكد أن اللقاحات الموجودة كفيلة بمنع الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه حال التعرض للإصابة رغم الحصول على اللقاح فإن الأعراض تكون في غاية البساطة، ولا تنتج أي مضاعفات.