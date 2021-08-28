 البنتاجون ينفي سيطرة طالبان على عمليات تشغيل داخل مطار كابول - بوابة الشروق
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البنتاجون ينفي سيطرة طالبان على عمليات تشغيل داخل مطار كابول

مسلحو حركة طالبان
مسلحو حركة طالبان
أ ش أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 10:04 ص

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سيطرة حركة طالبان على أي عمليات تشغيلية داخل مطار كابل بعد ورود تقارير عن دخول الحركة التي تحكم أفغانستان الآن إلى هذا المرفق الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكي - "إنهم غير مسؤولين عن أي من البوابات، ولا عن أي نوع من العمليات داخل المطار. هذه الأمور لا تزال تحت السيطرة العسكرية الأمريكية".

يأتي نفي البنتاجون بعد أن أعلن متحدث باسم طالبان، أمس، سيطرة مقاتلي الحركة على أقسام من المطار، مع اقتراب موعد 31 أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

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