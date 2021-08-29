 مسئول بريطاني: إنهاء عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان السبت - بوابة الشروق
الأحد 29 أغسطس 2021 12:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

مسئول بريطاني: إنهاء عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان السبت

د ب أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:50 م

قال قائد القوات المسلحة البريطانية إن عمليات إجلاء المدنيين البريطانيين من أفغانستان ستنتهي اليوم السبت.

وأوضح الجنرال نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع، أن "العملية بيتينج"، وهي الجهود الرامية إلى إجلاء مواطني المملكة المتحدة والأفغان المؤهلين من مطار كابول- سارت بشكل جيد في ظل هذه الظروف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضاف كارتر إنه لم يتبق الآن سوى "عدد قليل جدا" من الرحلات المدنية، وتابع "إننا نصل إلى نهاية عملية الاجلاء التي تتم خلال اليوم، وبعد ذلك بالطبع سيكون من الضروري أن نخرج قواتنا على الطائرة المتبقية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك