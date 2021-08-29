مسئول بريطاني: إنهاء عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان السبت

قال قائد القوات المسلحة البريطانية إن عمليات إجلاء المدنيين البريطانيين من أفغانستان ستنتهي اليوم السبت.

وأوضح الجنرال نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع، أن "العملية بيتينج"، وهي الجهود الرامية إلى إجلاء مواطني المملكة المتحدة والأفغان المؤهلين من مطار كابول- سارت بشكل جيد في ظل هذه الظروف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأضاف كارتر إنه لم يتبق الآن سوى "عدد قليل جدا" من الرحلات المدنية، وتابع "إننا نصل إلى نهاية عملية الاجلاء التي تتم خلال اليوم، وبعد ذلك بالطبع سيكون من الضروري أن نخرج قواتنا على الطائرة المتبقية".