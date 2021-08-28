الجامعة العربية بعد مؤتمر العراق: ننتظر ترجمة الأقوال إلى خطوات فعلية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ملف مكافحة الإرهاب لا يزال يحتل مرتبة مهمة ضمن الأولويات في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن المكاشفة التي جرت في مؤتمر التعاون والشراكة، يُنتظر منها أن تُحقّق وتنجز خطوات إيجابية على الأرض.

وأوضح أن كلمة وزير خارجية إيران كانت جيدة رغم أنها كانت حادة ضد الولايات المتحدة، لكنّه شدد على ضرورة توازي الأفعال مع الأقوال، وقال إن القول سيظل أجوف إذا لم يتُرجم في إطار تنفيذي.

وشدّد على أهمية مشاركة فرنسا في المؤتمر بالنظر إلى علاقاتها القائمة مع مختلف أطراف المنطقة، كما أن لها وجودًا عسكريًّا في الحوار.

وأشار إلى أن باريس تسعى لأن تكون هناك جسور تعاون وحوار مع الدول العربية، وهو أمر يحمل أهمية كبيرة فيما يخص الدفع نحو تحقيق التعاون والاستقرار.

واستضاف العراق، اليوم السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة دول مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.