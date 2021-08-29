قال ماجد ميلاد مخرج فيلم الدور الأخير، إن الفيلم الذي تم تصويره في الولايات المتحدة قائم على الجهود الذاتية، واستغرق تنفيذه فترة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء السبت، أن الفيلم ينافس أفلام هيوليود وهو ما قاد إلى ظهور الكثير من الصعوبات على الأرض، إلا أنهم تمكنوا من تخطي هذه التحديات.

وأوضح ميلاد، أن كل المشاركين في العمل لم يتقاضوا أي أجور، مؤكدًا أنهم تفانوا من أجل تنفيذ عمل فني مميز يلقى إعجاب الجمهور.

وفيما رفض ميلاد الكشف عن ميزانية الفيلم، فقد أوضح أن العمل يركز على أوضاع المصريين الموجودين في الولايات المتحدة، والذي يتخطى عددهم – حسبما قال – 3.5 مليون مواطن مصري.