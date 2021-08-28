مظاهرة مناهضة لجوازات سفر كورونا تعطل المرور وسط لندن

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خرجت حشود كبيرة من المتظاهرين اليوم السبت في مسيرة في وسط لندن لتعطل حركة المرور وذلك في إطار المظاهرات المعارضة لجوازات سفر كورونا.

وكانت مجموعة "ذا سيف أوار رايتس يو كيه " أو (مجموعة أحموا حقوقنا فى بريطانيا ) قد روجت من قبل لـ "مسيرة الحرية الطبية"، والتي من شأنها "الوقوف ضد اللقاحات الإلزامية وجوازات سفر اللقاحات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منشورة على موقع تويتر محتجين يتجمعون في هايد بارك اليوم السبت .

وشوهد المتظاهرون يحملون لافتات مكتوب عليها "لا للدكتاتورية الطبية" و "لا لجوازات سفر اللقاح"، فيما ظهرت مشاعل الدخان وقد تم إطلاقها في مكان واحد.

ونبهت شرطة العاصمة إلى تعطل حركة المرور وخدمات الحافلات حيث أصبحت الطرق مغلقة.