قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار مد فترة الأوكازيون جاء نتيجة القوة الشرائية والإقبال الواسع من المواطنين، إلى جانب التخفيضات المرتفعة التي وصلت نسبتها إلى 70% في بعض المحال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هناك فرصة ذهبية لأن يحصل المواطن على احتياجاته خلال فترة الأوكازيون من خلال الشراء بتخفيضات كبيرة وجودة مرتفعة.

وأشار إلى أن الوزارة تنظم حملات متابعة مستمرة على الأسواق لضمان أن تكون السلعة التي يشتريها المواطن بنفس الجودة التي كانت معروضة قبل الأوكازيون.

وأكد أنه تم رصد 652 مخالفة حتى مساء الجمعة بينها عدم وجود تصريح للمحل، موضحًا أن الوزارة لا تفرض رسومًا على المحل لكنه يشارك في الأوكازيون وفق إرادته، وبالتالي يقدّم الأوراق اللازمة للوزارة.

وشدّد على أن الوزارة حريصة على أن يكون الأوكازيون جاد وحقيقي، وأنها تتصدى لأي مشاركة وهمية في الأوكازيون.

والأحد الماضي، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قرارا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 (الأوكازيون) إلى ‏‏15 سبتمبر المقبل.

وصرّح الوزير بيان بأن الهدف من مد الأوكازيون هو إتاحة الفرصة أمام ‏المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل في البعض ‏منها إلى 50%، منوها بأن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية.