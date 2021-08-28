 بدء جلسة مغلقة لقمة بغداد للتعاون والشراكة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية - بوابة الشروق
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بدء جلسة مغلقة لقمة بغداد للتعاون والشراكة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية

أ ش أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 3:26 م

عقد القادة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة، جلسة مغلقة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد - في كلمته بالجلسة الافتتاحية - أن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها؛ بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى إلى احترام سيادة هذا البلد العريق وخيارات شعبه.

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