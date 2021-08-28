المفوضية الأوروبية تدعم الشركات اليونانية المتضررة من كورونا بـ500 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إلى اليونان لدعم التكاليف الثابتة غير المغطاة للشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتمت الموافقة على الخطة بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية بقيمة 500 مليون يورو.



وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية المسئولة عن سياسة المنافسة مارجريت فيستاجر، في بيان للمفوضية اليوم السبت، :" شهدت العديد من الشركات في اليونان انخفاضا كبيرا في إيراداتها بسبب كورونا والتدابير اللازمة للحد من انتشاره، وسيمكن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو اليونان من دعم هذه الشركات من خلال مساعدتها على تغطية التكاليف الثابتة التي لا تغطيها عائداتها، ونحن نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي الجائحة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".



وأضاف البيان، أنه بعد الموافقة على العديد من خطط المساعدات الحكومية اليونانية لدعم الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب تفشي كورونا، أخطرت اليونان المفوضية بمخطط لمزيد من الدعم للشركات بموجب الإطار المؤقت.



وبموجب الخطة، تعتزم اليونان تقديم مساعدة اقتصادية لبعض الشركات من أجل سد نقص السيولة المرتبط بتفشي فيروس كورونا وبالتالي الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي أثناء وبعد تفشي المرض.



وسيكون البرنامج مفتوحا لجميع الشركات، بغض النظر عن حجمها والقطاع الذي تعمل فيه (باستثناء القطاع المالي)، وبموجب الخطة أيضا، سيأخذ الدعم شكل ائتمان يتم استخدامه لدفع الضرائب والتزامات الضمان الاجتماعي المستحقة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021، حيث يمنح الائتمان الحق للمستفيد في خصم مقدار المساعدة من هذه الالتزامات تجاه الدولة؛ ويمكن التمتع به حتى 31 ديسمبر 2021.



وأخيرا، أكد البيان أن هذا الإجراء سيمكن السلطات اليونانية من دعم الشركات التي عانت من انخفاض في حجم الأعمال الشهرية بين أبريل 2020 وديسمبر 2020 بنسبة 30% على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، من خلال مساعدتها على تغطية الخسائر المتكبدة خلال تلك الفترة.



وستغطي المساعدة ما يصل إلى 70% من التكاليف الثابتة التي لا تغطيها الإيرادات، فيما لن يتجاوز إجمالي مبلغ المساعدة 10 ملايين يورو لكل شركة.