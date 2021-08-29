بهاء جاهين شاعر العامية صاحب الدواوين الجميلة مثل "الرقص في زحمة المرور" و"القميص المسكون" وكاتب أغاني أفلام مثل "سمع هس" وكذلك أغاني مسرحيات مثل "شارع محمد علي" وأغاني أكتر من مسلسل تليفزيوني وصاحب المقال الاسبوعي في جريدة الاهرام، يفاجئنا مفاجأة أقل ما يقال عنها أنها مذهلة، وسوف يكون لها تأثير كبير في الكتابات الأدبية في الرواية أو المسرح أو الشعر وهي عمله المعنون " الملك والمالك " الصادر مؤخرا عن دار الشروق .

يضيف ابراهيم عبد المحيد في المقال الذي نشره بصحيفة " القدس العربي" مؤخرا :

يحتاج هذا العمل إلى أكثر من مقال، بل إلى وقت كبير جدا يقضيه الناقد في دراسته في كتاب أو أكثر، فالكتاب الذي يقع في أكثر من ستمائة صفحة، رحلة مابين العقل والخيال، تشمل تاريخ البشرية مع الحق، ومع الشيطان وأتباعه، وأقل مايُقال عنه أنه ملحمة تستعصي على ادراجها في فن من الفنون. فهي مابين الشعر المنثور والنثر الحكائي والتصوير المسرحي والسينمائي. من البداية نعرف أننا أمام تجربة جديدة في الكتابة، حيث أكثر من مقدمة للعمل. الأولي في نوفمبر عام 2015يكتبها هوعن كيف بدأ العمل عام 1999 وكلما انتهي منه عاد مضيفا إليه، ثم تأتي المقدمة الثانية في يوليو 2016 يكتبها ما يسميه بالكائن الرمادي بعنوان "مقدمة ضد المقدمة" وهي حديث من هذا الكائن الذي سيشغل فيما بعد فصولا كثيرة من العمل يقول فيها "قررت أن أخطف القلم بلغة من هذا العمل وأتولي الكتابة بنفسي فاتحا المجال لأصوات ذوات ورؤي أخري وأن أتحرر، أنا قشرة المخ البشري الرمادية المفكرة المبدعة لكاتب العمل" .. ثم مقدمة ثالثة في مايو 2017 بعنوان "قد تكون نهائية" لا يعرف فيها هل انتهي العمل أم لا بدون اسم لصاحبها، ثم مقدمة رابعة في يناير 2019 باسم بهاء جاهين يتعشم أن تكون الأخيرة، عن كيف صار العمل أربعة أجزاء بدلا من ثلاثة، وصارعنوانه جزئه الأخير " لا انتهاء " بدلا من "مُنتهي".

من البداية نحن أمام المؤلف وكائنات أخري وندخل إلى العمل الذي يهديه إلى روح الشر في العالم ،وهذا له معني إذ تتسع الرؤية وتتوالى الأجزاء وكل جزء من عدة كتب، وكل كتاب من عدة فصول. الجزء الرابع فقط من كتاب واحد هو العاشر.

نتنقل بين الأماكن من القاهرة –الاسكندرية- نيويورك- بلاد اليونان- سديم ضيق بين السموات والأرض- مصحة عقلية وغيرها كثير في العالم والفضاء، والزمان تاريخ أو أسطورة اللحظة الحاضرة، وشخصيات تسكن هنا وأطياف.

شادي وتوأمه العقلي شهاب وليلي وأحلام أو مُشتهَى ومُنتهَى. إبليس وعوليس وبنيلوبي وهيركيول بوارو وأجاثا كريستي وخليل ونعمة ربة النقمة وجفراء الجنية المغوية المرعبة وإبراهيم ورباب وفاطمة ودكتور عبد الحكيم لقمان مدير المصحة الكونية للأمراض الروحية وآخرون لهم اسماء أو بلا أسماء كمدير مركز السموات والأرض، والعالم الكهل والعالم الشاب وغيرهم، سيظهرون على طول العمل العجيب. هل يمكن تلخيص العمل. من الصعب فهورحلة بين الملك والمالك تمتلي بالشرور ومحاولات الخروج إلى النور، يأخذ الجزء الأول عنوان" المسلوب" الذي ينقسم إلى كتب وكل كتاب إلي فصول من أول "كيف وقعت في الفخ" ثم "مشروع ملحمة" ونكتشف أن قائله هو شادي وتوأمه شهاب وصراعهما وحوار مع الشيطان تتخلله عبارات بالانجليزية – سنجد بعد ذلك بالفرنسية واللاتينية حين يظهر هوراس وترجمتها. الحوار بين شادي والشيطان ثم شادي وقرينه شهاب الذي لايؤمن بما يكتب شادي تماما كالشيطان . نكتشف أن شادي في مصحة عقلية، لكنه وهو يحكي شعرأ منثورا يدور بالأساطير مثل الحمامة المطوقة والحمامة والثعبان والسفينة وبطن الحوت والطفولة وروايات المغامرات.

لا تتابع ولا نظام فهنا عقل حائر والحوار بين شادي وشهاب شعرا أو نثرا وأحيانا تعليقات عامية تكسر السرد الأنيق، وأداء كأنه في مسرح ويدخل الشيطان ويتحول الأمر إلى محكمة. شادي متهم وحوارات بين الحاجب والقاضي والنائب والجمهور. المدافع عن شادي المجنون وسارق الشيكولاتة من شنطة أمه!.

أما التهم فهي تاريخية من أول قتل هابيل ومافعله حام بن نوح باعتباره كان صديقه والثالثة هدم معبد بني كنعان وزواجه بأمه وقتل ابيه في اليونان – أوديب – وحرق روما وهكذا تاريخ أشهر الخطايا التي عرفها أو اقترفها الانسان يتحملها شادي الذي يعترف بين دهشة محاميه والقاضي ثم الكتاب الثاني من الجزء الأول ولا زلنا مع المسلوب. أرضيته هي الوجود الفعلي لشادي في مصحة الدكتور عبد الحكيم لقمان - لاحظ الإسم- وهو أيضا حوار بين الاثنين وبينهما عاقل هو المؤلف كما يقول، وهو والله المجنون الأكبر ليكتب هذا العمل، وهو طواف بين النهر والبحر والفصل الثاني عروس النيل وعروس البحر ومازالت الجولة في وجدان هذا المسلوب ثم رؤي للأشياء والحيوانات. ويأتي الكتاب الثالث بعنوان "جريمة في قطار الصهد الصفيح" موازاة لجريمة في قطار الشرق السريع في حضن أجاثا كريستي والتحقيق في الجريمة وأرضها الجريمة في معني كلمات مثل بيت وأب وصبح وموت وأخت ونبض وحلم وإعلان وجمال وغولة وفصام وكثير غيرها، حتي تقيد الجريمة ضد المقتول!. الكتاب الرابع متاهات القضاء وهنا تطل قيس وليلي ويمتزج بالاغاني القديمة ويتسع الحديث إلى عوليس وبنيلوبي وخطّابها المنتظرين وتليماك. نصل إلى الجزء الثاني بعنوان "السموات والأرض ومابينهما" وهو جزء رهيب المعنى والمبنى يدور حول معني أن تصف الأرض في ستة يام وتتوالي العلوم والحيرة في وصف "المنظور" الفلكي والمهاجر المطلوب منه ذلك الذي هو عبد الصبور هو شادي وتظهر شخصيات مثل الديناصور والقطب والمريد للقطب وحوار جميل متعدد المعاني ، وتظهر كلمات فرنسية لبعض الشخصيات وتصوير سينمائي بعد أن مر علينا سابقا تجسيدا مسرحيا فيصبح السرد هنا اشبه بكتابة السيناريو وبنائه، ويتكون هذا الكتاب من شظايا بدلا من العناوين وتكون الشظية السادسة لمؤتمر لانقاذ الأرض رئيس المؤتمر والمجتمعون يتوافد عليهم اشرار مثل جنكيز خان وجولدا مائير واخيارمثل سيد درويش ورئيس المؤتمرهو شادي أيضا يقلد صوت الزعيم الخالد ونشطاء يعترضون، ومنقذ معه ورقة بها الحل لايجدها. نذهب للكتاب السادس عن العدمية الوجودية والتراجيديا الملاهية الهزلية الوجودية التيهية اللانهائية بلغة الكاتب الذي يلعب وسط الماساة! وهكذا ننتقل من العلم إلى الفلسفة كأننا لم نكن فيها تجسيدا بين البشر والغرائب، ورحلة أخري ودوران في البلاد. ثم الكتاب السابع بعنوان السماء السابعة أو راحة الكف ويظهر المؤلف أحيانا يكسر السرد وملحق بمختارات من شعر الشيطان الرجيم لا يعجبه شعر شادي فهو شعر لا يرقي في نظره إلى مستوي النقد ويقول "أنا هنا لا أنقده بل انقضه وأهدمه" ومقال للشيطان عن شادي الذي لم يرى اسفافا وترديا مثل خياله ولغته العربية، وقصائد للشيطان الرجيم يختارها شهاب قرين شادي المعارض المتهكم عليه دائما أيضا، لنصل إلى الجز الثالث بعنوان "بالتة ألوان" ويظهر الكائن الرمادي الذي كتب المقدمة الثانية من قبل ويمشي وهنا تتوالي أشياء والأماكن كانهامرسومة بالألوان. نصل للكتاب التاسع فيظهر الورد وفصول متعددة والفتيات والورد الأحمر والأبيض والأصفر وهو من أجمل الفصول الدافقة بالمشاعر عن البنات والورود وألوانها التي تلخص الحب والحظ والأمل. نستمر حتي نصل إلي الفصل الرابع والكتاب العاشر "لا انتهاء" رغم انه انتهي إلى حديث بين الوجود وذاته "وجود 1 " و"وجود 2 " عن لغز الوجود وحوار طويل بينهما وغير ذلك، ونكون قطعنا رحلة فنيه هائلة مع الموضوعات الفلسفية التي تتعلق بالوجود والشر عبر التاريخ، وطرق حكي متعدد الأساليب، وشخصيات مجسدة بصدق فني عظيم، وبناء فني مستعصي على التصنيف غير أنه ملحمة. أحب أن أهدي هذا الكتاب لكل الأدباء ليروا كيف تتسع مساحة الحرية في الشكل والموضوع .واسأل ماذا ستكتب بعد ذلك عزيزي بهاء؟