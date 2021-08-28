خالد عكاشة: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد حملت حرصًا بالغًا على مصلحة العراق

أكد خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في "قمة بغداد للتعاون والشراكة"، تعكس حرص مصر على دعم العراق وتأكيد التعاون معه في كافة المجالات.

وأوضح العميد عكاشة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم السبت، أن تمثيل مصر في قمة بغداد بأعلى مستوى وهو رئيس الجمهورية، يمثل كذلك تأكيدًا على التحالف الثلاثي "المصري-العراقي-الأردني" والذي ينظر إليه على أساس انه أبزر التحالفات الإقليمية الواعدة والتي تعد نوعًا متطورًا من الشركات الثلاثية ما بين دول رئيسية بالإقليم قادرة على خدمة شعوبها.

وقال إن مصر لها دورًا كبيرًا وواسعًا بين دول الجوار والدول الرئيسية بالإقليم والمنظمات والهيئات المدعوة لـ"قمة بغداد للتعاون والشراكة"، وتعتبر جسر من الجسور الأساسية في الربط ما بين الاقليم والعالم، وما بين الإقليم والقارة الافريقية، وما بين الإقليم بعضه وبعض، مضيفًا أن هذا الأمر يعد من ثوابت الإستراتيجية المصرية التي لا تحيد عنها بل تشهد تطورًا جديدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تدعيم تلك الرؤى.

ولفت إلى تأكيد القيادة السياسية على مجموعة من الثوابت وهي أن مصر تقف بجانب أشقائها في محاربة الارهاب، تلك القضية التي تهدد منطقتنا، وأن مصر تعتز بكونها منخرطة في شراكات وتحالفات مع كل دول الخليج، وتعتبر أمن الخليج والمنطقة أمن مصري صميم وقضية أمن قومي عربي و لا يجوز التخلف عن أداء استحقاقاتها من خلال الجهود المصرية التي تبذل في هذا الإطار.

ووصف عكاشة حديث الرئيس أمام "قمة بغداد" بأنه كلام شفاف من القلب، حيث حمل حرصًا بالغًا على مصلحة العراق واستحضار دور شعبه التاريخي، وتضامنًا مصريًا كاملًا مع هذا البلد الشقيق، بجانب التأكيد على ضرورة نجاح الانتخابات العراقية القادمة خاصة انها ستأتي بمن هو الأفضل وبمن سيعمل من أجل صالح الدولة العراقية.

ونوه بأن الرئيس السيسي أثنى خلال كلمته أمام "قمة بغداد" على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية، لاسيما إنها تمكنت من هزيمة مشروع داعش الارهابي على الأراضي العراقية من جانب، و أحدثت طفرة في زمن قياسي بتقديم الخدمات للشعب العراقي من خلال البنية التحتية والمشروعات والانطلاق في عملية إصلاح شامل تعوض السنوات الماضية من تاريخ العراق من جانب آخر.

وأشار إلى أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال القمة حول ضرورة أن تتوحد الدول في مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من خلال اعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا ، و تحصن الشباب العربي وشباب المنطقة من أي اضرار متوقعة، وهو ما يلقى الضوء على القضايا المثارة حاليًا و المتعلقة بالمناخ والبيئة و التنمية.

كما شدد الدكتور خالد عكاشة على أن قمة بغداد تعد اليوم أحد أهم الفاعليات التي تشهدها المنطقة في اللحظة الراهنة خاصة إنها تجمع من جانب دول جوار العراق، ومن جانب أخر مجموعة من الدول الرئيسة في الإقليم مثل مصر ودول الخليج، بالإضافة إلى الهيئات والكيانات الإقليمية و الدولية مثل جامعة الدول العربية و الاتحاد الاوروبي ممثل في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واختتم المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بأن هذا التجمع المهم ببغداد أعطى زخمًا إيجابيًا، ليس فقط لمناقشة قضايا العراق، بل لحوار مفتوح شفاف من شأنه بحث مشاكل الإقليم، كما حمل قدرًا عاليًا من الرغبة في صناعة مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها، "وهو ما كان واضحًا منذ الساعات الأولى لانطلق تلك القمة".