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يقدم مروان محسن، مهاجم الأهلي، أسوأ مواسمه مع الفريق الأحمر بعدما فشل في هز شباك أي فريق في بطولة الدوري هذا الموسم.

الأهلي أنهى بطولة الدوري الممتاز في المركز الثاني 76 نقطة وخسر اللقب لصالح نادي الزمالك الذي نجح في التتويج به للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره أسوان بنتيجة 2-1، في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام.

وسجل مروان محسن رقما سلبيا بعد نهاية بطولة الدوري الممتاز وهو اللاعب الوحيد من الجانب الهجومي للأهلي الذي يُنهي المسابقة هذا الموسم دون تسجيل أهدافا.

وجاء ترتيب أهداف مهاجمي الأهلي كالتالي: