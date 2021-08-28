برلين: حوافز تخريد الشاحنات القديمة تجاوزت 60 مليون يورو حتى الآن

وصل إجمالي قيمة الحافز المالي الذي دفعته الحكومة الألمانية حتى الآن للتشجيع على تخريد الشاحنات القديمة وشراء شاحنات جديدة أكثر حفاظا على البيئة إلى أكثر من 60 مليون يورو.

جاء ذلك في معرض رد من الحكومة على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر.

وأوضحت الحكومة في ردها أنها دفعت حتى مطلع تموز/يوليو الماضي 6ر59 مليون يورو لشراء شاحنات الديزل الجديدة و6ر2 مليون يورو أخرى للشاحنات التي تعمل بالغاز.

ولم تكن هناك مدفوعات للشاحنات التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحرك يعمل بالهيدروجين أو بخلايا الوقود.

كانت الحكومة الألمانية أعلنت في لقاء قمة مع ممثلي قطاع الاقتصاد في تشرين ثان/نوفمبر 2020 عن تقديم مساعدات أخرى بالمليارات لمساعدة شركات صناعة السيارات على تجاوز أزمة كورونا وتسريع وتيرة التحول إلى سيارات صديقة المناخ.

وشملت هذه المساعدات صرف مكافآت تحفيز جديدة لتخريد الشاحنات بغرض إخراج الشاحنات القديمة من الطرق الألمانية وإنعاش مبيعات الموديلات الأحدث.

في المقابل، ابدى ناشطون في مجال حماية البيئة استياءهم من خطط الحكومة لأنها شملت التشجيع على شراء سيارات الديزل أيضا، كما قوبلت هذه الخطط بانتقادات من المكتب الاتحادي للبيئة.

وكان وزير النقل اندرياس شوير أعد برنامج التمويل مطلع العام الحالي.

من جانبه، قال خبير النقل في كتلة حزب الخضر، ماتياس جاستل، في تعليق على الأرقام الحالية الخاصة بالتمويل إن برنامج تبديل أساطيل السيارات الذي أعلن عنه شوير "متفاخرا" تبين عمليا أنه دعم مقنع لقطاع النقل، لكنه "غير فعال عمليا" بالنسبة لحماية المناخ لأن أكثر من 96% من المركبات المدعومة هي شاحنات تقليدية تعمل بالديزل " وبدلا من الاستثمار في حماية المناخ، فإن أموال الضرائب تصب بنسبة تصل إلى 100% في تقنيات أحفورية للمحركات ليس لها مستقبل".