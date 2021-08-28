قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن من يتحدثوا عن أحكام الإعدام في مصر عليهم تذكر لحظة الجريمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن التثبت من مرتكب جريمة القتل يتم من خلال تحقيقات وإجراءات قانونية تتم فيها مراعاة كل الأمور الشكلية والموضوعية، وأن هذه التحقيقات تمر في جملة من المراحل الطويلة.

وأوضح أن هذه المراحل تبدأ بـ"الاستدلال" ثم التحقيق الابتدائي الذي تُجريه النيابة العامة، وصولًا إلى مرحلة التحقيق النهائي الذي تُجريه المحكمة، مشددًا على أن مرحلتي التحقيق يتم بأسلوب احترافي ومهني وعالي المستوى.

وتابع المفتي: "يجب أن نعرف أن هناك نفسًا أزهقت.. إنسانًا قُتل.. جريمة القتل تُحدث خللًا في التوازن المجتمعي، وبالتالي يجب العمل على تحقيق التوازن بشكل كامل".