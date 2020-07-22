سيكون ملعب أنفيلد مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشيلسي الطامحين الى احراز اللقب، اليوم السبت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر تشيلسي وليفربول أحد خمسة فرق حصدت العلامة الكاملة في المباراتين الاولين من الموسم الجديد، إلى جانب وست هام وتوتنهام وبرايتون.

وستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم تشيلسي القديم-الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو وقلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك العائد من اصابة في الرباط الصليبي ابعدته عن معظم فترات الموسم الماضي.

وكان لوكاكو عاد الى تشيلسي الذي تركه عام 2014 قادما من إنتر الايطالي في صفقة قدرت ب97.5 مليون يورو وخاض باكورة مبارياته معه ضد ارسنال الاسبوع الفائت وكان نجم المباراة بافتتاحه التسجيل كما كان عبئا ثقيلا على دفاع ارسنال طوال الدقائق التسعين.

ويعتبر النقاد بان لوكاكو سيشكل المدماك الاخير في تشكيلة النادي اللندني الذي توج بطلا لاوروبا في مايو الماضي وسيجعل منه منافسا رئيسا على اللقب في الدوري الانجليزي الممتاز.

واستهل ليفربول الموسم الحالي بطريقة مثالية حيث تغلب على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة خارج ملعبه في مستهل مشواره قبل ان يفوز على بيرنلي 2-صفر.

واعتبر حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بان الفوز على تشيلسي سيكون بمثابة الرسالة بان ليفربول عائد بقوة بقوله "بالنسبة لما نعتقد ولما نريد أن نحقق، فان مواجهة أحد الفرق المرشحة لاحراز اللقب هو اشارة جيدة وإذا نجحنا في التغلب عليه سيعطينا هذا الامر دفعة معنوية هائلة".

وتابع "سبق لنا أن أحرزنا لقب الدوري الانجليزي الممتاز، وندرك تماما بانه يتعين علينا أن نفكر بالتحدي القادم وبالتالي فهذه المباراة في غاية الاهمية".

وبعد أن حافظ على نظافة شباكه في مباراتيه الاولين ضد نوريتش سيتي (3-صفر) وضد بيرنلي (2-صفر)، كان مهاجموه على الموعد أيضا حيث سجل الجناح البرتغالي ديوجو جوتا هدفين وكل من محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني هدفا.

في المقابل، يملك تشيلسي سجلا مماثلا تماما بفوزه على كريستال بالاس 3-صفر ثم على جاره أرسنال 2-صفر في عقر دار الاخير.