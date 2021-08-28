 رئيس حي عامرية ثان بالإسكندرية: حملات تطهير متتابعة للحد من انتشار القوارض - بوابة الشروق
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رئيس حي عامرية ثان بالإسكندرية: حملات تطهير متتابعة للحد من انتشار القوارض

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:27 ص
شن حي العامرية ثان بالإسكندرية، عدة حملات تطهير متتابعة على مدار 3 أيام، للحد من تنتشار الحشرات الضارة و القوارض في قرى العامرية، تزامنًا مع تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس حي عامرية ثانٍ بالإسكندرية، اللواء أشرف بهجت، إن الحشرات والقوارض، انتشرت خلال فترة الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تم تخصيص حملات مسائية وصباحية للرش ورفع المخلفات.

وأضاف بهجت، فى تصريحات لـ "الشروق" أمس الجمعة، أن إدارة التطهير بالتعاون مع مديرية الزراعة وزعا سم القوارض على المواطنين في إطار حملة مكافحتها في قرية البصرة من المحطة 4 حتى المحطة رقم خمسة، ومنطقة السلام.

وأشار إلى أن حملات أخرى تمت خلال الثلاثة أيام لمكافحة القوارض في القرية السابعة ببنجر السكر ومنطقة الهوارية قبلي وبحري.

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