وزير الصحة الألماني يلتقي ممثلين عن النوادي الليلية في برلين

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يعتزم وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إجراء محادثات في برلين اليوم السبت مع ممثلي قطاع النوادي الليلة والحفلات المحاصر بسبب جائحة كورونا.

ويدير المحادثات المقررة في نادي "ريتر بوتسكه" بحي كرويتسبرج، مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي، كيفين كراتسش، الذي يأمل في دخول البرلمان الاتحادي عبر الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وتأثر المشهد الثقافي والحفلات الموسيقية والحياة الليلية في برلين، الذي يمثل جزءا مهما في الجذب السياحي للعاصمة الألمانية، بشكل خاص من جائحة كورونا.

وتم إغلاق النوادي الليلية إلى حد كبير منذ مارس 2020، وتقتصر إقامة الحفلات في الهواء الطلق.

وعادت المهرجانات الموسيقية والحفلات الحية بمشاركة جمهور إلى برلين الآن، لكن مع قيود كورونا. وقضت المحكمة الإدارية في برلين الأسبوع الماضي بأن عروض الرقص لم تعد محظورة من حيث المبدأ. لذلك سيُسمح للأشخاص المطعمين والذين تعافوا من إصابة بكورونا بحضور هذه الفعاليات في الوقت الحالي.