الجيش اللبناني يوقف 6 سوريين لدخولهم لبنان بطريقة غير قانونية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها أوقفت يوم أمس الجمعة ستة سوريين لدخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم السبت إنه "بتاريخ 27/8/2021، أحالت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية".

كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة- بعبدا (في جبل لبنان)، بحسب البيان " كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و (إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين"، وبوشر التحقيق "مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".