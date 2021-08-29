 الجيش اللبناني يوقف 6 سوريين لدخولهم لبنان بطريقة غير قانونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يوقف 6 سوريين لدخولهم لبنان بطريقة غير قانونية

د ب أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 9:09 م

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها أوقفت يوم أمس الجمعة ستة سوريين لدخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم السبت إنه "بتاريخ 27/8/2021، أحالت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية".

كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة- بعبدا (في جبل لبنان)، بحسب البيان " كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و (إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين"، وبوشر التحقيق "مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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