أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، اليوم السبت، محاكمة كل من: "م.ع.م"، و"م.م.م"، و"ع.م.ز"، و"م.م.م"، لجلسة 28 سبتمبر القادم، للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بجلب 2.5 طن من مخدر الحشيش داخل حاوية، عبر ميناء الإسكندرية البحري.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 1231 لسنة 2020 جنايات الميناء، إلى تلقي مدير أمن الميناء، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية للأجهزة الأمنية، حول قدوم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول، تمهيدًا لتهريبها وترويجها داخل البلاد.

وأكدت تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، صحة المعلومات، وبفحص الحاوية التابعة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومشمولها الرسمي "ورق غار، ولوري"، عثر بداخلها على المخدرات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم.