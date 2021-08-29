 تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهريب 2.5 طن حشيش عبر ميناء الإسكندرية لـ28 سبتمبر - بوابة الشروق
الأحد 29 أغسطس 2021 12:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهريب 2.5 طن حشيش عبر ميناء الإسكندرية لـ28 سبتمبر

عصام عامر
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:48 م

أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، اليوم السبت، محاكمة كل من: "م.ع.م"، و"م.م.م"، و"ع.م.ز"، و"م.م.م"، لجلسة 28 سبتمبر القادم، للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بجلب 2.5 طن من مخدر الحشيش داخل حاوية، عبر ميناء الإسكندرية البحري.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 1231 لسنة 2020 جنايات الميناء، إلى تلقي مدير أمن الميناء، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية للأجهزة الأمنية، حول قدوم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول، تمهيدًا لتهريبها وترويجها داخل البلاد.

وأكدت تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، صحة المعلومات، وبفحص الحاوية التابعة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومشمولها  الرسمي "ورق غار، ولوري"، عثر بداخلها على المخدرات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك