 وزير خارجية إيران يؤكد موقف بلاده في مواجهة بقايا داعش خلال لقاء مع الكاظمي - بوابة الشروق
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وزير خارجية إيران يؤكد موقف بلاده في مواجهة بقايا داعش خلال لقاء مع الكاظمي

هديل هلال
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 6:25 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 6:26 م

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي اختتمت أعماله اليوم.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء العراقية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أكّد الكاظمي خلال اللقاء، على أهمية التعاون المشترك، والعمل الثنائي؛ من أجل تلبية قضايا المنطقة، واحتياجات شعوبها في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى تطلع العراق، لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة؛ لتنمية مصالح الشعوب، وتدعيم الاستقرار، وفرص التنمية الاقتصادية، والتعاون الإنمائي.

من جانبه ثمّن عبد اللهيان دور العراق في التقريب بين وجهات النظر، مؤكداً حرص حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقرار العراق، وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه.

وأكّد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده المساند للعراق في مواجهته للإرهاب وبقايا تنظيم داعش، عادّاً مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة خطوةً بالاتجاه الإيجابي في تعزيز الشراكة والتعاون بين دول المنطقة.

 

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