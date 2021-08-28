نيو أورليانز تستعد لإعصار إيدا القادم عبر خليج المكسيك

يتزايد حجم الإعصار "إيدا" وقوته لدى تحركه شمالا عبر خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا الأمريكية، وتستعد نيو أورلينز لمواجهة كارثة من خلال إخلاء أجنحة المستشفيات، وإغلاق مصافي النفط وإجبار سكان الأحياء بالمناطق المنخفضة على الفرار.

وضرب "إيدا" كوبا الليلة الماضية بينما كان يتجه شمالا نحو ساحل الخليج الأمريكي مع رياح من المتوقع أن تصل إلى 140 ميلا (225 كيلومترا) في الساعة وسيل من المياه قد يصل ارتفاعه إلى 15 قدما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تحذير في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي إن العاصفة كانت على بعد حوالي 440 ميلا جنوب شرق نيو أورليانز اليوم السبت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 85 ميلا في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة ليلة الأحد أو في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وطلبت مدينة نيو أورليانز من السكان إخلاء المكان في أقرب وقت ممكن أو الاستعداد للاحتماء في أماكنهم مساء السبت، وفقا لتحذير نصي تم إرساله في وقت متأخر أمس الجمعة.