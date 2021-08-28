 خبير استراتيجي عراقي: مؤتمر بغداد فرصة لعودة العلاقات بين الأشقاء العرب - بوابة الشروق
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خبير استراتيجي عراقي: مؤتمر بغداد فرصة لعودة العلاقات بين الأشقاء العرب


نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 10:32 م

قال معتز محي مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن العراق محور مهم لعودة العلاقات بين الدول العربية، حيث أن المؤتمر الذي شهدته بغداد اليوم يعد فرصة لعودة العلاقات بين الأشقاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أنَّه سيتم استثمار الأموال في المناطق التي تدمرت وتأثرت بفعل عمليات داعش الإرهابية.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه دعوة للشعب العراقي للتعاون من أجل أن ينهض ببلاده، مؤكدًا أن الحراك الشعبي في العراق امتد طيلة عامين في مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الساحة العراقية تشهد وجوهًا جديدةً ليست محسوبة على تيار بعينه.

ونوه بأن التواجد الأجنبي في العراق يخلق مشكلات عديدة في البلاد والشعب يرفضه.

ولفت إلى أن هناك اتفاقيات عسكرية تمّ إبرامها مع الدولة التركية في ثمانينيات القرن الماضي من أجل الحفاظ على السيادة العراقية ويتم تجديدها سنويًّا.




 

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