وزير الخارجية الأسبق: قمة بغداد انفراجة استراتيجية بالنسبة للأوضاع في المنطقة

أعرب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن أمنياته في أن تكون قمة بغداد للتعاون والشراكة بمثابة انفراجة استراتيجية بالنسبة للأوضاع في المنطقة التي تمر بفترة دقيقة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات والمقاربات التي من الممكن أن تقوم بها الدول المختلفة، مؤكدًا أن العراق الفائز الأكبر من المؤتمر.

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبارTeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إن العراق نجح في أن يكون له السبق في وضع الأمور في نصاب جديد وفقًا للمتغيرات التي تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركة إيران بالمؤتمر تأتي في إطار محاولتها تقديم نفسها للمنطقة والعالم بشكل جديد يتناسب مع القيادة الجديدة والمتغيرات الموجودة التي تؤثر على العديد من السلوكيات داخل المنطقة أو خارجها.

وأشار إلى وجود روح جديدة في الدبلوماسية الإيرانية قائمة على الحوار وليس المواجهة والتدخل في شؤون الآخرين، منوهًا إلى أن إيران وتركيا لهم من التدخل في العراق بأشكال مختلفة.

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المؤتمر شهد تقديم الدعم السياسي والمعنوي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الانتخابات المقبلة، قائلًا إن المؤتمر تم إعداده بشكل جيد، فضلًا عن أن الحضور ناجح ومناسب لخطورة الأوضاع.

ونوه إلى أن الأوضاع داخل العراق معقدة ومتشابكة إلى حد كبير، مضيفًا أن التأييد العربي والدولي للوضع في العراق سيكون حائلًا أمام توسع نفوذ إيران وتركيا في الدولة العربية، والذي سيمثل أحد أسباب نجاح الانتخابات المقبلة لتكون ممثلة ومعبرة عن سيادة الشعب العراقي.

وشدد على أهمية دور مشاركة مصر في المؤتمر، متابعًا: «مصر فاعلة ولها تأثير ووجودها منتظر من كل الأطراف لأنه يعزز التعاون الثلاثي مع العراق والأردن ويضعه في إطار أقوى أمام الآخرين، فضلًا عن مساندة رئيس الوزراء العراقي لتحقيق الاستقرار في بلاده».

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة «بغداد للتعاون والشراكة».

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.