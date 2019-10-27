70 ألف شخص يشاركون في سلسلة بشرية حول أكبر بحيرة مالحة أوروبية تظاهرة بيئة إسبانيا

شارك حشد من نحو 70 ألف شخص في إقامة سلسلة بشرية حول أكبر بحيرة مالحة في أوروبا، اليوم السبت، احتجاجا على إحدى أسوأ المآسي البيئية في إسبانيا في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء "يوروبا برس" ووسائل إعلام أخرى أن السلسلة البشرية، التي يبلغ طولها حوالي 73 كيلومترا، أحاطت بالمحيط الكامل لبحيرة مار مينور ومعناها (البحر الصغير) في منطقة مورسيا جنوب شرقي البلاد اليوم السبت.

كما وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على آلاف الحيوانات التي سقطت ضحية التلوث. حيث أفادت السلطات الأسبوع الماضي بانتشال ما يقرب من خمسة أطنان من الحيوانات النافقة من المياه في غضون سبعة أيام.

ولم يكن هذا أول حادث خطير في جنة العطلات والطبيعة السابقة، فمنذ عامين، على سبيل المثال، جرفت المياه نحو ثلاثة أطنان من الكائنات الميتة التي تعيش في البحيرة، معظمها من الأسماك الصغيرة وسرطان البحر.

وتلقي كل من الحكومة الإقليمية المحافظة والحكومة المركزية اليسارية باللائمة على بعضهما البعض.

ويرجع سبب النفوق الجماعي للأسماك إلى اضطراد النمو البيولوجي، وهو تراكم ضار للعناصر الغذائية في الماء بسبب الأنشطة البشرية.

ويؤدي هذا إلى تكاثر الطحالب والبكتيريا التي تسبب نقص الأكسجين وتحرم الأنواع النباتية الأخرى والأسماك والحيوانات الأخرى والمخلوقات الصغيرة من سبل عيشها.