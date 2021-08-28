بورصة أبو ظبي: خفض عمولات التداول بواقع 50% وتمديده ساعة واحدة

أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية (بورصة أبوظبي) اليوم السبت، أنها تعتزم خفض العمولات على التداول بمقدار النصف، وتمديد ساعات التداول، في مسعى لإنعاش حجم السيولة.



وقالت البورصة في بيان إنها تعتزم خفض عمولات التداول اعتبارا من مطلع سبتمبر، من 05ر0% إلى 025ر0%.



وقررت البورصة تمديد ساعات التداول بمقدار ساعة واحدة اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل، لتفتح أبوابها في العاشرة صباحا، وتغلقها في الثالثة عصرا.



ويتردد أن سلسلة من التعديلات التقنية التي أجرتها بورصة أبو ظبي بهدف زيادة السيولة وزيادة حجم السوق، قد أدت إلى انعاش صفقات الاكتتاب العام، وساعدت على زيادة حجم التداول خلال العام الجاري.



ووصل حجم التداول في بورصة أبو ظبي إلى مستويات قياسية، أو ما يقاربها، خلال الأشهر الأخيرة، ليرتفع إلى 51% هذا العام، مما حول البورصة إلى واحدة من أفضل أسواق المال أداء على مستوى العالم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج.