اليسار الألماني يقدم نفسه كشريك في ائتلاف محتمل مع الخضر والاشتراكيين

أعلن حزب اليسار في بداية جولة انتخابية داخل المدن الألمانية بالتضامن مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن نفسه كشريك في ائتلاف حكومي محتمل.

وأشارت المرشحة الأولى لحزب اليسار في الانتخابات الاتحادية، يانين فيسلر، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في برنامج انتخابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتساءلت فيسلر في إشارة لوجهة نظر كبار المرشحين في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر قائلة: "كيف يمكن تنفيذ ذلك مع السيد لاشيت أو السيد ليندنر؟".

وقال المرشح ديتمار بارتش صاحب الأسهم العليا في الانتخابات المقبلة أيضا بحزب اليسار: "نريد تحقيق تحالف يسار الوسط"، مبينا أن اليسار مستعد لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة.

وأضاف بارتش قائلا: "نعم، في الوقت الحالي، لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لنا في الاستطلاعات."، مستدركا أن الاختيار سيتم برغم ذلك خلال الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات.

ووفقا للمؤشر السياسي في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الجمعة فإن اليسار سيحصل على ستة بالمائة من الأصوات إذا أجريت افتراضيا يوم الأحد المقبل، بينما أظهرت استطلاعات أخرى أن الحزب سيحصل ربما على أفضل من ذلك بدرجة ما.