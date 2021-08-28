 حزب الخضر الاسكتلندي يوافق على الانضمام للحزب الوطني بموجب اتفاق لتقاسم السلطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الخضر الاسكتلندي يوافق على الانضمام للحزب الوطني بموجب اتفاق لتقاسم السلطة

(د ب أ)
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:03 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 11:03 م
من المقرر أن ينضم حزب الخضر إلى الحزب الوطني الاسكتلندي في الحكومة الاسكتلندية بعد أن صوت أعضاء الحزب لصالح اتفاق تقاسم السلطة "التاريخي".

وبموجب الاتفاق سيصبح الزعيمان المشاركان لحزب الخضر الاسكتلندي، باتريك هارفي ولورنا سلاتر، وزيرين في الحكومة، وهي المرة الأولى التي يشغل فيها أي ممثل عن حزب الخضر منصبا سياسيا في حكومة بالمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الحزب الوطني نيكولا ستورجيون عن خطط للتعاون، بعد أن تم الاتفاق على برنامج سياسي "تحويلي".

وأقر أعضاء حزب الخضر الاسكتلندى الاتفاق في الاجتماع العام غير العادي الذى عقد اليوم السبت عقب مناقشة استمرت ساعتين ثم تم التصديق عليه رسميا كما ينص دستور الحزب .

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