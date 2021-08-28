الفلبين تمدد قيود كورونا في العاصمة حتى 7 سبتمبر وسط زيادة الإصابات

أعلنت الفلبين اليوم السبت، تمديد الحجر الصحي المجتمعي العام في العاصمة مانيلا حتى 7 سبتمبر المقبل، وسط ما تشهده البلاد من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعًا جزئيًا بسلالة دلتا المتحورة الأكثر عدوى.



وأفاد القصر الرئاسي في الفلبين - وفق ما أوردته صحيفة "فيل ستار" المحلية - بأن مقاطعتي باتان ولاجونا) أيضا مثل مترو مانيلا، سوف تخضعان لقيود في مواجهة كورونا حتى 7 سبتمبر.



وأضاف أنه من المقرر أن تخضع جميع المناطق الأخرى في البلاد لنظام الحجر الصحي المخفف.



وتشهد الفلبين أسوأ زيادة منذ بدء الوباء، حيث سجلت السلطات الصحية أمس ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية والتي بلغت 17 ألفا و477 إصابة جديدة.