وزير خارجية إيران في بغداد: ندعم العملية السياسية في العراق

قال وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، في كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت: "نعمل على توفير منطقة آمنة وحرة والعراق يلعب دورا هاما فى المنطقة، ونعمل على دعم العملية السياسية فى العراق".

وأضاف أن العراق بحاجة إلى الإعمار وتنظيم التعاون في المنطقة وندعم أمن واستقرار العراق في المنطقة، وأن مستوى التعاون وصل أكثر 300 مليار دولار عبر ممرات للتبادل التجاري تعكس للروابط المتجذرة بين البلدين، في مجالات الكهرباء والغاز والمبادرات التجارية.

وأوضح أن العراق تضرر كثيرا من الجماعات الإرهابية وأن الشعب العراقي الذى تحرر من الإرهاب بحاجة إلى تعاون الجميع، وان إيران سارعت إلى مد يد العون للعراق لمواجهة الإرهاب لأن العراق تضرر كثيرا من الجماعات الارهابية.

وتابع أن أمريكا ارتكبت جريمة كبيرة في اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وعلى دول المنطقة دعم جهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق.

وقال: "نريد تحقيق السلام عبر الحوار في المنطقة عبر الثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق الأمن المستدام والتنمية المستدامة".

وأوضح أن طهران تؤكد استمرار مساعدتها للعراق، وتحقيق الأمن لا يتم إلا من خلال الثقة المتبادلة بين دولها، وأن التدخل الأجنبي لا يخدم المنطقة وضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وإجراء الانتخابات البرلمانية لأنها ركيزة الاستقرار فى العراق.