الصدر يصف قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنها ناجحة

وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم السبت مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنها ناجحة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "أجمل مافي قمة بغداد للتعاون والشراكة هو انفتاح العراق الدولي والإقليمي وانفتاحه على الدول العربية وهي انعطافة في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية والأمنية وفيها دلالات واضحة على أهمية العراق بالمنطقة".

وأضاف الصدر: "القمة كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة يمكن للعراق أن يلعب فيها دورا مهما في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ".

وقدم الصدر الشكر إلى "رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كان له الأثر الفاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي وبالأخص العربي".