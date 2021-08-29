نضال الشافعي: مسلسل الاختيار تحول من تريند إلى براند

قال الفنان نضال الشافعي، إنه كان سعيدًا بدوره بمسلسل «الاختيار 2» وخاصة أنه كان يرغب في الاشتراك بالمسلسل بعد عرض الجزء الأول منه رمضان ما قبل الماضي، مشيرًا إلى أن «الاختيار تحول من تريند إلى براند»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه شعر بسعادة غامرة بعد قراءة دوره بالمسلسل؛ لأنه يجسد بطولة حقيقية، واصفًا الدور بأنه «شهادة حق يحب أن تقال في حق أهل سيناء».

وأشار إلى أن أهل سيناء وطنيون من الدرجة الأولى وعانوا بصورة كبيرة، متابعًا: «ردينا على كل ما يقال في حقهم وعلى أهل الشر من خلال مشهد إنساني قوي في مسلسل الاختيار والأمر كان مسؤولية كبيرة».

وذكر أنه كان حريصًا على تقديم الشخصية بلهجتها الطبيعية احترامًا لها، موضحًا أنه تواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل توفير المشاهد له بصوت أحد أهالي سيناء.

ولفت إلى أنه استغرق أسبوعًا لحفظ المشهد بنفس اللهجة لتجسيد الدور بتركيز ومسؤولية، مؤكدًا أن مشاركته بأوبريت أغنية «إحنا مش بتوع حداد» المصور بميدان التحرير ومشاركة مختلف أطياف الشعب المصري بمثابة شرف كبير.

ونفى تقليل دور ضيف الشرف من حجم الفنان، معلقًا: «أثناء تقديم الدور بمصداقية واجتهاد ربنا بيرد الجمال 10 أضعاف، ودوري في الاختيار من أعظم الأمور في حياتي واللحظة الإنسانية التي قدمتها أثرت في الناس جدًا».