مسؤول أمريكي: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسي العراقي

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جاك سوليفان، أهميّة عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يوم غد السبت، واصفا المُؤتمر بأنه دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسي العراقي، مُؤكدا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تساند عقد هذا الاجتماع.

وأوضح سوليفان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراقيين كانوا سباقين في قتال الإرهاب وجماعاته، مشير إلى أنه لا بد من الاستمرار في مُحاربتهم ودحرهم حيثما وجدوا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

من جانبه، أكد حسين أن العراقيين حاربوا إرهابييّ داعش، وضحوا بأبنائهم في سبيل إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب، معربا عن تعازيه للحكومة الأمريكية في سقوط عددٍ من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الأفغان إثر التفجير الذي وقع، أمس الخميس، بالعاصمة الأفغانيّة كابُول.