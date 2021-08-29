العراق يسجل 73 وفاة و 5369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 20 ألفا و 632.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 5369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و868 ألفا و352.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8153 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و711 ألفا و405.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 ألفا و 983 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 14 مليونا و 240 ألفا و 478.

ونوهت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و274 ألفا و154 شخصا.