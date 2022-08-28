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سواريش: ميكيسوني يساعد الأهلي على الفوز في المباريات الأخيرة

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 12:26 ص

علق ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، على استمرار مشاركة الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح الأحمر، في المباريات في ظل عدم تقديمه الأداء المنتظر، حتى الآن.

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف وحيد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات البطولة المحلية.

وقال سواريش في تصريحاته عقب المباراة: «سؤال غير منطقي، اللاعبون الأفضل من ناحية الجاهزية هم من يشاركون، لو دفعت باللاعبين الصغار كل مباراة وتعرضوا لإصابات سيكون السؤال مختلفًا وهو لماذا تحمل اللاعبين الصغار كل هذا الحمل».

وأوضح: «في المباراة السابقة ميكيسوني أدى بشكل جيد مثلما لاحظ الجميع وساهم في الفوز».

وأتم: «نحن نستخدم التكنولوجيا وهناك لاعبين وارد أن يتعرضوا لإصابة، وأنا حزين من أجل جماهير الأهلي، لأنهم يريدون أن نكون أفضل، ونحن نرغب في ذلك».


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