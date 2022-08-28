يهتم طلاب الثانوية العامة، بالحصول على نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانية، فضلًا عن طلاب المرحلة الأولى الذين كانوا ينتظرون فتح باب تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات المختلفة.

ويبحث آلاف الطلبة والطالبات عن بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب والحصول على نتيجة التنسيق، لذا يمكنك الحصول على الرابط من خلال التقرير التالي بكل سهولة.

بوابة الحكومة المصرية للحصول على تنسيق المرحلة الثانية

تتيح بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة برقم الجلوس، حتى يمكن للطالب معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها، ومنها يستعد إلى تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية التي تم قبولك بها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022- 2023.

وكان عدد الطلاب الذين تقدموا إلى المرحلة الثانية قد بلغ 223294 طالب وطالبة، وتخلف عدد 3296 طالب عن التقدم برغباتهم، وتم ترشيح 183983 طالب للكليات الجامعية من الشعبة العلمية، و35339 بالشعبة الأدبية.

يمكن للطالب الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية للحصول على تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا.

تقليل الاغتراب على بوابة الحكومة المصرية

ويتم التحويل لتقليل الاغتراب طبقًا للشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، من خلال بوابة الحكومة المصرية، والذى يكون كالتالي:-

- يكون التحويل المناظر مبني على الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدتى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يجرى التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية، حيث يتم التحويل إلكترونيًا فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط للطالب.

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ويستلزم على الطالب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها على رأسها اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

يتم الاختيار والمفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية العامة.