رشوان توفيق لـ الشروق: فنانين الجيل ده غير ملتزمين على الإطلاق

كشف الفنان الكبير رشوان توفيق عن رأيه في حال الوسط الفني هذه الفترة، موضحا أنه شيء محزن للغاية، فالنجوم هذه الأيام غير ملتزمين بالعمل ولا يحترمون المواعيد، ولا يوجد كتّاب جيدين إلا قليل للغاية.

وأضاف رشوان، لـ "الشروق": العمل عبادة والاستهتار به يؤدي إلى الفشل، فأنا منذ دخولي مجال الفن أذهب قبل ميعاد تصويري ببضع سعات حافظ مشاهدي بالكامل، ولكن في هذه الأيام السيناريو يتم كتابته أثناء تصوير العمل والممثل يتحدث أمام الكاميرا بدون وجود روح للشخصية، وهذا أكثر شيء يحزنني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق فيلم "خيال مآتة" عام ٢٠١٩، بطولة أحمد حلمي، حسن حسني، منة شلبي، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.