فهد المولد يعلن انتقاله للشباب السعودي

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أعلن فهد المولد، مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي اتحاد جدة، انتقاله الرسمي لنادي الشباب السعودي بعد انتهاء عقده الاحترافي مع الفريق الملقب بـ(العميد).

ونشر المولد اليوم عدة تغريدات على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أكد فيها ارتدائه لشعار النادي العاصمي، حيث قال:"الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالٍ أيضاً على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة... ‏دعواتكم".

وأضاف: "انتهى عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي".

ونشر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو أعلن عبره تعاقده مع الجناح السعودي، قائلا: "الشباب يحتوي الفهد".

كانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أصدرت في مايو الماضي قرارا بإيقاف المولد لمدة 18 شهرا بسبب تناوله مادة محظورة خلال منافسات بطولةً كأس الملك.

وأسهم قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بإطلاق حرية اللاعب من جديد بعد أن تم اعتماد قرار الاكتفاء بمدة ايقافه السابقة ،وإعطاءه الموافقة الرسمية بالعودة للملاعب.

ويتواجد المولد حاليا في العاصمة البريطانية لندن لخضوعه لبرنامج لياقي تأهيلي قبل انضمامه لكتيبة نادي الشباب.