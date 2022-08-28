تايلاند تسجل 1769 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند، 1769 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2305 مرضى من المستشفيات بعد تعافيهم.



ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و646 ألفا و412 حالة إصابة، من بينها مليونان و422 ألفا و977 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و582 ألفا و529 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و222 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و524 حتى الآن هذا العام.