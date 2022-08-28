 بريطانيا.. تحذيرات من موت جماعي بسبب زيادات كارثية في أسعار الطاقة - بوابة الشروق
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بريطانيا.. تحذيرات من موت جماعي بسبب زيادات كارثية في أسعار الطاقة

وكالات
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 5:51 م

انتقد خبير الادخار البريطاني مارتن لويس، ليز تروس المرشحة لزعامة المحافظين ورئاسة الحكومة فى بريطانيا، لفشلها في التوصل إلى خطة لمعالجة الزيادات "الكارثية" في أسعار الطاقة وحذر من أن الناس سيموتون دون مساعدة.

وردا على تأكيد ارتفاع متوسط ​​فاتورة الطاقة المنزلية إلى 3549 جنيها إسترلينيا، قال لويس: "هذه كارثة، إذا لم نحصل على مزيد من التدخل الحكومي، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه في مايو، فستفقد الأرواح هذا الشتاء".

وأعرب لويس عن سخطه من الحكومة والمرشحين لقيادة حزب المحافظين (ليز تروس وريشي سوناك) لغياب أي خطة مفصلة لمساعدة الناس على التكيف مع الصعود.

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