أعلن الاتحاد الإفريقي اكتمال نصاب الدول المصادقة على إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية، مشيرا إلى إطلاق عمل الوكالة، في وقت قريب، حيث تحتضن رواندا المقر الرئيسي.

وأوضحت مفوض الصحة في الاتحاد الإفريقي ميناتا ساماتي سيسوما -في بيان، اليوم- أنه تم اعتماد معاهدة وكالة الأدوية في عام 2019، وكان الاتحاد بحاجة إلى تصديق 15 دولة، والآن لدينا 23 دولة صدقت، فيما يجري الآن العمل على حشد الأموال وتفعيل عمل الوكالة.

وأشارت إلى أن وكالة الأدوية الإفريقية المرتقبة تساعد الصناعات بالقارة على دعم استراتيجياتها، كما ستدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تنظيم صناعة الأدوية في إفريقيا وتعزيز التشريعات القائمة.

وتابعت أن التحديات التي تواجه الوكالة تتمثل في تزويد المستهلكين الأفارقة بأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وإقناعهم بتبني منتجات "صنع في إفريقيا".